Brasileiro ex-UFC é nocauteado em estreia no boxe sem luvas na Rússia; veja

Alex Oliveira segue sofrendo nos esportes de combate. Em má fase no MMA, o brasileiro também não teve sorte em iniciar sua trajetória no boxe sem luvas. Na última sexta-feira (20), na Rússia, 'Cowboy', ex-lutador do UFC, não foi páreo para Igor Ionov, sucumbindo no primeiro round.

No ringue, 'Cowboy' encontrou problema desde o início, sendo abalado pelo adversário, mas, na reta final do primeiro round, o atacou com tudo. Agressivo, o brasileiro avançou e aplicou cruzados no rosto de Ionov, o fazendo recuar. Empolgado com o bom momento, o ex-lutador do UFC se abriu na hora de lançar mais um golpe e, antes de tocar no oponente, recebeu um overhand do mesmo e desabou imediatamente.

No solo, Alex, desorientado, pareceu tentar colocar o nariz de volta no lugar. Sendo assim, o árbitro interrompeu a luta, decretando a vitória de Ionov por nocaute técnico. Essa foi a terceira derrota consecutiva do brasileiro nos esportes de combate.