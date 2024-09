Ex-lutador do UFC, Ben Askren detona estilo de vida de Conor McGregor: "Viciado"

Há mais de três anos afastado do octógono, Conor McGregor segue como uma grande incógnita para os fãs de MMA. Seu retorno, especulado há um longo período, acabou esfriando com a notícia de que seu oponente de origem, Michael Chandler, resolveu seguir em frente e foi escalado para enfrentar Charles Do Bronx no UFC 309, em novembro. Sem um rival definido ou qualquer indício de que realmente voltará a competir em breve, o irlandês segue compartilhando seu estilo de vida extravagante nas redes sociais, com presença frequente em festas e noitadas. A postura de 'Notorious', porém, não agrada uma parcela da comunidade dos esportes de combate, e Ben Askren faz parte dela.

Em participação no programa 'Funky and the Champ', no canal oficial de Daniel Cormier no Youtube, o ex-campeão do ONE e ex-lutador do Ultimate não mediu palavras para criticar abertamente a suposta falta de profissionalismo de McGregor. Na visão do wrestler americano, o astro do MMA deveria ser considerado um viciado - não somente em bebidas alcoólicas, como também em drogas ilícitas, aparentemente, conforme Ben insinuou. O que mais incomoda 'Funky' é a postura de Conor, que segue garantindo que fará um retorno triunfal ao Ultimate mas que, na prática, não tem tido uma rotina profissional condizente com seu discurso.

"É bastante óbvio para mim que Conor McGregor é um viciado. E ele é rico o suficiente para que isso não tenha um impacto extremamente negativo em sua vida. Todo mundo deixa ele fazer o que quiser, mas esse cara claramente está festejando e não consegue aparecer no camp de treinos. E então, como ele não comparece no camp, não consegue se preparar para uma luta. Há vídeos dele em festas constantemente. E ouça, se você é rico e famoso e não está assassinando ninguém ou algo pior que vá para a cadeia, tudo bem, tanto faz. Vá viver sua vida. Mas ele arrastou isso de que iria lutar por dois anos. Então é muito irritante. Provavelmente (usa) ambos (drogas e álcool). Não sei se posso fazer qualquer declaração sem realmente vê-lo fazer isso, mas já assisti vídeos o suficiente para saber que esse cara está fora de controle e, segundo rumores, está sob efeito de múltiplas substâncias", criticou Ben.