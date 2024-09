Magomed Ankalaev se irrita com Alex Poatan por desafiar Du Plessis: "Fraco"

"Você é tão fraco, Alex Pereira. Você só escolhe caras que estão na divisão abaixo de você e que você acha que pode vencê-los. As pessoas não são burras. Tem uma razão pela qual você vai lutar com Khalil (Rountree) e não comigo", disparou Ankalaev.

Preterido novamente?

Caso Alex Poatan defenda com sucesso seu título meio-pesado na luta principal do UFC 307, no dia 5 de outubro, e, de fato, desça novamente para o peso-médio para tentar reconquistar o cinturão até 84 kg da liga, Magomed Ankalaev pode ver seu sonho de disputar a cinta até 93 kg ser adiado mais uma vez. Isso porque antes do Ultimate escalar Khalil Rountree como próximo desafiante da categoria, o russo era apontado por grande parte da comunidade do MMA como o grande favorito à vaga, por vir de uma sequência invicta de 12 lutas e ocupar o 2º lugar no ranking.

You are so weak @AlexPereiraUFC you only pick on the guys who are in lower division than you and you think you can beat them people are not stupid there is a reason why you are fighting Khalil and not me https://t.co/8rhBH18kre

- Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) September 3, 2024