Caio Borralho entra no top 5 do ranking peso-médio após vitória no UFC Vegas 96

Como já era esperado, Caio Borralho é o mais novo membro do top 5 do peso-médio (84 kg) do UFC. Depois de superar Jared Cannonier na luta principal da edição 'Vegas 96' no último sábado (24) e chegar à sétima vitória seguida na organização, o lutador da equipe 'Fighting Nerds' ganhou sete posições na mais recente atualização dos rankings e agora aparece no quinto lugar da lista de classificação da sua categoria.

Anteriormente, o brasileiro ocupava a 12ª colocação no ranking dos médios do Ultimate. O triunfo sobre Cannonier, na decisão unânime dos juízes, alçou Borralho ao grupo de elite no top 5 da divisão, ocupando a vaga que era justamente do ex-desafiante ao cinturão até 84 kg do UFC. O americano, por sua vez, caiu duas posições e agora é o 7º colocado na lista.

Número 1 do Brasil no peso-médio

Além de se aproximar do topo da categoria, e consequentemente de uma oportunidade de lutar pelo título, Caio Borralho consolidou também seu status como principal nome do Brasil no peso-médio do UFC. O posto foi ocupado por Paulo Borrachinha nos últimos anos, mas a má fase do mineiro o fez cair no ranking, onde ocupa atualmente a 9ª colocação.