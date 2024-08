Rival responde Carlos Prates após desafio no UFC: "Cuidado com o que você pede"

"Eu mantenho os negócios a todo o momento. Tenha cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir e descobrir que não é isso que você quer. Não é pessoal, é apenas castigo", escreveu o lutador.

Registro de 'Khaos' no MMA

'Khaos' Williams, de 30 anos, é um dos meio-médios mais poderosos do UFC. O americano iniciou sua trajetória no MMA em 2017 e estreou na companhia em 2020. No esporte, o atleta construiu um cartel composto por 15 vitórias e três derrotas.

I STAND ON BUSINESS AT ALL TIMES ? Be careful what you ask for because you just might get it and find out this ain't what you want . ITS NOT PERSONAL .....JUST PUNISHMENT ? pic.twitter.com/PppLNFVXPg

- Khaos williams (@khaosOXwilliams) August 18, 2024