Dricus du Plessis oferece contraproposta a desafio de Alex Poatan: "Vou subir"

Depois que Dricus du Plessis finalizou Israel Adesanya no UFC 305, no sábado (17), e defendeu com sucesso seu título do peso-médio (84 kg), Alex Poatan sugeriu uma possível volta à divisão na qual reinou para desafiar o sul-africano. E a resposta do campeão até 84 kg do Ultimate não demorou a vir.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 305, ao ser questionado sobre a sugestão feita pelo lutador brasileiro, Du Plessis ofereceu uma contraproposta para Poatan. Para o sul-africano, a melhor opção seria os dois se enfrentarem na divisão dos meio-pesados (93 kg), que atualmente tem como campeão justamente o striker brasileiro.

A justificativa do sul-africano é que o desgaste no corte de peso gerado pelo hipotético retorno de Alex Poatan à divisão até 84 kg poderia servir como desculpa para uma possível derrota do paulista. Sendo assim, Du Plessis propõe que ambos cumpram seus próximos compromissos nas respectivas categorias e, só depois, façam a disputa entre campeões.