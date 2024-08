Carlos Prates impressiona astros do MMA após brilhar no UFC 305; veja reações

Na noite do último sábado (17), Carlos Prates mostrou mais uma vez que é uma das grandes promessas da divisão dos meio-médios (77 kg) na atualidade. Escalado para abrir o card principal do UFC 305, na Austrália, o brasileiro brilhou ao nocautear o chinês Li Jingliang e, de quebra, faturar o bônus de 'Performance da Noite'. A atuação do atleta da equipe 'Fighting Nerds' no evento foi tão impressionante que chamou a atenção inclusive de vários astros do MMA.

Nas redes sociais, diversos lutadores de renome exaltaram o desempenho do lutador brasileiro no octógono do UFC 305. Entre os principais elogios, as habilidades na trocação e a paciência do meio-médio ao esperar o momento certo de definir a luta contra o chinês foram os que mais se repetiram. Além disso, alguns comentários também brincavam com o fato de Prates, mesmo sendo atleta profissional, ser fumante.

Aos 31 anos de idade, completados no sábado, Carlos Prates soma agora 20 vitórias - 18 delas pela via rápida - e seis derrotas na carreira como lutador profissional de MMA. No UFC, onde estreou em fevereiro deste ano, o atleta da 'Fighting Nerds' venceu seus três compromissos até o momento, todos por nocaute e com bônus de performance.