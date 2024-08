Khabib revela preferência por Merab como próximo rival de Umar Nurmagomedov

No último sábado (3), Umar Nurmagomedov venceu Cory Sandhagen na luta principal do UFC Abu Dhabi, assumiu a segunda posição do ranking do peso-galo (61 kg) e ganhou força para se tornar desafiante ao cinturão da categoria. Ciente do atual cenário, seu primo, Khabib, já revela, inclusive, sua preferência de adversário para que o atleta enfrente na próxima rodada pelo título. Entre Sean O'Malley e Merab Dvalishvili, que duelam em setembro para definir o campeão da categoria, 'The Eagle' admite que prefere o georgiano.

Em entrevista ao perfil oficial do UFC nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o russo, ex-campeão peso-leve (70 kg), citou que seria interessante acompanhar uma luta de título com um representante da Geórgia e um do Daguestão. Ambas áreas fazem fronteiras no mapa e compõem a região do Cáucaso - nome dado para a área que divide a Europa Oriental da Ásia Ocidental, formado por alguns países como a Geórgia e algumas repúblicas da Rússia, como o Daguestão.

Sendo assim, como são 'quase vizinhos' e dividem cultura similar, Khabib admite que gostaria de ver seu primo em ação contra Merab, apesar de ressaltar que Umar está pronto para qualquer tipo de desafio, inclusive O'Malley. Vale pontuar que apesar da boa relação e política de boa vizinhança, Dvalishvili recentemente deu uma alfinetada no prospecto russo, ao indicar que o membro do clã Nurmagomedov está tendo seu caminho até o cinturão encurtado por conta de seu parentesco com o veterano.