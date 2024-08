Michael Chandler sinaliza que desistiu da luta contra Conor McGregor no UFC

"Deixa para lá, pessoal... Acho que está na hora de finalmente admitir que a luta está cancelada. Ele ainda está no estágio dois dos sete referentes ao fim de sua carreira. Imaginei que ele estaria mais perto do quinto agora. Boa sorte, McGregor", escreveu o lutador.

Registro de Chandler no MMA

Antigo campeão do peso-leve do Bellator, Michael Chandler, de 38 anos, tem poucas lutas no UFC, mas é um dos grandes nomes da organização. Atualmente, o americano, que já disputou o cinturão da categoria, passou a ocupar o sexto lugar no ranking. Seu cartel profissional é composto por 23 triunfos, sendo os principais sobre Ben Henderson (duas vezes), Dan Hooker, Eddie Alvarez, Patricky 'Pitbull' (duas vezes) e Tony Ferguson, e oito derrotas.

Nevermind guys...I think it's time I finally admit the fight is off. He's still in stage 2 of the 7 of grief pertaining to his career being over. Figured he'd be closer to 5 by now. Godspeed @TheNotoriousMMA https://t.co/TbInXWzwAR

