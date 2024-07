Manel Kape declara paixão pela cultura brasileira antes de luta no UFC 304

Mentores no MMA e, até, nos negócios

Mais do que o gosto pela cultura, Manel Kape também utilizou a proximidade com o povo brasileiro para se tornar quem ele é hoje em dia. Se nas artes marciais mistas o peso-mosca se inspirou em grandes ícones do esporte tupiniquim, na vida fora do cage o angolano também um mentor brasileiro e com quem possui negócios no próprio Brasil.

"Muita gente não sabe, mas eu tenho negócios no Brasil com um parceiro meu, que é o Alex Hooligan - material de construção, limpeza urbana, na Bahia e no Rio (de Janeiro), principalmente. É uma pessoa que me ensinou. Eu digo que é o meu mentor a nível de negócios. E todas as minhas maiores referências são brasileiras, a nível de MMA também. Quando eu comecei o MMA, (Ronaldo) Jacaré, o jiu-jitsu, José Aldo, Anderson Silva, Maurício Shogun Rua... O meu jiu-jitsu é o jiu-jitsu brasileiro, de Manaus, do Kleber Repolho. Toda a minha mentoria é de brasileiros", finalizou.

Oitavo colocado no ranking peso-mosca, Manel Kape encara Muhammad Mokaev neste sábado, no card do UFC 304, em Manchester, na Inglaterra. Vindo de quatro vitórias consecutivas na organização, o angolano 'brasileiro' busca ampliar sua boa fase para, quem sabe, se aproximar de uma disputa pelo cinturão da categoria, que atualmente está sob posse do carioca Alexandre Pantoja.