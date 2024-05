Melissa Gatto exalta chance de competir no UFC Vegas 92 após ter última luta cancelada

Neste sábado (18), no card preliminar do UFC Vegas 92, Melissa Gatto entra em ação contra Tamires Vidal, em duelo válido pela categoria dos galos (61 kg). Mesmo fora da sua divisão de origem, a brasileira enxerga a chance de voltar a competir com bons olhos - especialmente após sua recente e frustrante experiência no Ultimate. No fim de março, quando enfrentaria Victoria Dudakova em Atlantic City, a peso-mosca (57 kg) de Campinas (SP) foi informada que seu combate havia sido cancelado momentos antes de subir no octógono, com o evento já em andamento. Após o baque, o lema é recuperar o tempo perdido.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Melissa revelou que a alta cúpula tentou remarcar o confronto com a adversária russa, mas, após o mal-estar, Dudakova aparentemente está com problemas para voltar a competir. Disposta a aproveitar o camp de preparação, a brasileira aceitou voltar à ação um mês e meio após o incidente, diante da compatriota e velha conhecida Tamires, com quem já, inclusive, treinou no passado. Antes do embate, Gatto destaca que pretende retornar à divisão de origem na próxima rodada.

"Agora vai (risos). O UFC tentou remarcar a luta várias vezes, mas não sei o que está acontecendo com ela, que ela não está conseguindo lutar. Espero que ela esteja bem, que ela se recupere. Mas eu precisava lutar. Então surgiu essa oportunidade de estar lutando sábado agora, dia 18, contra a Tamires, na categoria de cima. Então aproveitei a oportunidade porque estou pronta e aqui para lutar. Infelizmente, acontece (luta cair). São coisas que não tem como controlar. Mas é isso, o UFC chamou, estou pronta. Sim (a ideia era aproveitar o camp). Desde que iria lutar com a Dudakova, já tinha essa vontade de logo em seguida fazer outra luta. Quero lutar quantas vezes puder, quero estar mais ativa esse ano. Tive algumas lesões que me afastaram, me deixaram um tempo parada. Mas estou aqui agora e pronta. Sim, com certeza (o plano é voltar para 57 kg). É a minha categoria", ponderou Gatto.