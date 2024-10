Lexa já revelou por que ela e o ex-marido, MC Guimê, não tiveram filhos

Lexa, 29, já revelou por que ela e o ex-marido, MC Guimê, 31, nunca concretizaram o sonho de uma gravidez enquanto estavam juntos.

O que aconteceu

Pouco depois de MC Guimê ser confinado no BBB 23, a cantora falou que o casal ainda aumentaria a família. O funkeiro dizia que queria ter "um time de futsal". "Teremos, amor, mas não um time de futsal", respondeu ela na época.

No entanto, meses depois, Lexa explicou que ambos estavam muito focados em suas carreiras artísticas. "Tenho muita vontade de ser mãe, mas tenho muitos projetos fora do Brasil", disse ela em entrevista ao Pod Delas, em agosto do ano passado.