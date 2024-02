Clima de paz? Bambam posta registro ao lado de Popó: 'Uma honra'

Se Acelino Popó afirmou que não quer amizade após a luta, por outro lado, Kleber Bambam se mostrou disposto a encerrar tal rivalidade. No último sábado (24), em São Paulo, o empresário se aventurou no boxe contra o ex-campeão da nobre arte na luta principal do Fight Music Show 4 e foi nocauteado em segundos. Mas, apesar da dura derrota, se enganou quem pensou que o 'falastrão' reagiu mal.

Antes da luta acontecer, Bambam atacou o veterano de forma incessante e pesada, com a intenção de promover o duelo. Inclusive, Popó admitiu que ficou incomodado com a postura arrojada e vocal de Kleber, que lhe provocou e ameaçou. Mas, após ser derrotado, o empresário, em demonstração de fairplay, procurou o carrasco nos bastidores do evento e publicou o encontro em suas redes sociais (veja abaixo). No registro, o 'bad boy' brincou com o ex-campeão de boxe e fez questão de ressaltar sua grandeza nos esportes de combate.