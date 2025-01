Surfe: Havaí sofre com forte tempestade, e etapa tem novo adiamento

Após estreia na última quarta-feira (29) em ambas as categorias, a etapa de Pipeline, no Havaí, sofreu novo "day off" (dia sem competição) nesta quinta-feira (30), devido às condições do tempo e do mar de North Shore, no Havaí. A próxima chamada será apenas no sábado (1º), às 14h45 (de Brasília).

O que aconteceu

Esta é a segunda vez que a WSL decreta "day off" na etapa havaiana, que tinha início previsto para a última segunda-feira (27). A janela para a realização da competição vai até o dia 8 de fevereiro (sábado).

Um alerta de tempestade foi o responsável pelo adiamento desta quinta-feira (30). De acordo a WSL, uma forte tempestade não permite que a prova ocorra nem mesmo na sexta-feira (31).