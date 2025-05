Joia brasileira de 14 anos impressiona com aéreo nota 10 em etapa; assista

A nova geração do surfe brasileiro segue dando o que falar. Em mais um dia de condições pesadas na Praia do Borete, em Ipojuca (PE), Arthur Vilar, de apenas 14 anos, arrancou aplausos com uma performance de gente grande - assista abaixo.

Eu precisava mostrar meu surfe, mandar as manobras que eu sei. Meu pai já tinha comentado comigo que o vento estava bom pra mandar essa, então quando apareceu a oportunidade, eu fui. Tentei? e deu certo! Arthur Vilar

O que aconteceu

O paraibano mandou um kerrupt flip altíssimo para conquistar a primeira nota 10 do CBSurf Surf de Base 2025 — e deixou claro por que é visto como uma das promessas mais empolgantes do país.