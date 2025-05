Surfe: Filipe Toledo dá show na Austrália, e Luana deixa líder para trás

Brasileiros na água

Além de Filipe e Luana, o Brasil teve outros bons momentos nesta quinta-feira. Yago Dora venceu o duelo 100% brasileiro contra Edgard Groggia e está nas oitavas. Alejo Muniz também garantiu sua vaga ao bater o indonésio Rio Waida. Já Samuel Pupo foi eliminado em uma bateria apertada contra Jake Marshall.

Próximas baterias

A próxima chamada será para a segunda metade das baterias do round de 32 no masculino, com nomes como Italo Ferreira, Miguel Pupo e Deivid Silva entrando na água.

Round de 32 - Masculino

BATERIA 9: Italo Ferreira (BRA) vs. Julian Wilson (AUS)

BATERIA 10: Marco Mignot (FRA) vs. George Pittar (AUS)

BATERIA 11: Miguel Pupo (BRA) vs. Ian Gentil (HAV)

BATERIA 12: Leonardo Fioravanti (ITA) vs. Deivid Silva (BRA)

BATERIA 13: Jordy Smith (RSA) vs. Imaikalani deVault (HAV)

BATERIA 14: Cole Houshmand (EUA) vs. João Chianca (BRA)

BATERIA 15: Griffin Colapinto (EUA) vs. Liam O'Brien (AUS)

BATERIA 16: Kanoa Igarashi (JAP) vs. Ian Gouveia (BRA)