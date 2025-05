Luana e Edgard passam por repescagem, e Brasil segue 100% na Gold Coast

A brasileira agora terá um grande desafio pela frente: enfrentar a nova número 1 do mundo, Gabriela Bryan (HAV), no primeiro confronto que abre a próxima fase feminina.

Já Edgard Groggia competiu na terceira bateria da repescagem masculina. Mesmo com boas notas de seus adversários, ele somou 12.96 pontos e superou o sul-africano Matthew McGillivray na briga pela segunda vaga, atrás apenas do indonésio Rio Waida.

Agora, Groggia reencontra Yago Dora logo na abertura do round de 32, em um duelo verde-amarelo.

Brasil 100%

Com os dois classificados, o Brasil segue com 11 atletas na competição — uma mulher e dez homens. A próxima chamada será nesta segunda-feira australiana, ou seja, 18h15 deste domingo no horário de Brasília.

Oitavas de final feminina

Bateria 1: Gabriela Bryan (HAV) x Luana Silva (BRA)