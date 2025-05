Gabriel Medina voltou a surfar; relembre os quatro meses longe das ondas

Do mar para os negócios

Já em fevereiro, mesmo ainda se recuperando da cirurgia, Medina anunciou uma nova fase da vida: virou sócio do Beyond The Club, projeto que une condomínio, centro de treinamentos e uma piscina de ondas em São Paulo.

Medina no Rio Open

Ainda em fevereiro, Medina apareceu nas arquibancadas do Rio Open para torcer por João Fonseca, jovem promessa do tênis brasileiro. O tricampeão acompanhou de perto a estreia de João no torneio, contra o francês Alexandre Muller.

Medina comentarista

No fim do mês, Medina fez sua estreia como comentarista de surfe na TV Globo, durante a etapa do Mundial em Abu Dhabi — disputada na piscina de ondas dos Emirados Árabes e vencida por Italo Ferreira. Mesmo fora d'água, o tricampeão seguiu próximo do tour e dos bastidores da elite mundial.