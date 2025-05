Surfe: Toledo brilha no fim e encontra Yago Dora nas quartas da Gold Coast

Com o resultado, Toledo agora enfrenta Yago Dora em duelo 100% brasileiro nas quartas de final, o que já garante um representante do país na semifinal da etapa australiana da WSL.

Yago assume a vice-liderança

Yago Dora é o novo vice-líder do ranking mundial Imagem: Andrew Shield/WSL

Yago passou pelo mexicano Alan Cleland em uma bateria de poucas ondas boas e venceu nos instantes finais com duas viradas consecutivas. Com isso, ele assumiu a vice-liderança do ranking em tempo real e pode até sair da Gold Coast como líder do Mundial dependendo de seu resultado final, já que Italo Ferreira acabou eliminado de maneira precoce.

Depois de um começo lento, Cleland virou com uma nota 6.00 e ampliou a vantagem, deixando Yago precisando de 7.50. O brasileiro reagiu com uma nota 7.00 e, nos dois minutos finais, encontrou duas ondas seguidas no inside para virar o confronto — 3.73 pontos na última, suficientes para garantir a vitória.

Alejo volta às quartas

Em grande forma, Alejo Muniz venceu o havaiano Barron Mamiya e avançou às quartas na Gold Coast, assim como em 2011, quando estreava na elite. Em uma bateria equilibrada, Muniz conseguiu a virada definitiva com uma nota 5.57 após ótima leitura da série e finalização potente na junção.