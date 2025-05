Nicolas Cage diz que 'poderia ter morrido' em gravações de filme de surfe

Mesmo com alguma experiência prévia com o surfe — ele já havia surfado com Kelly Slater anos atrás — Cage passou por aulas intensivas com instrutores locais antes de encarar o mar novamente. E mesmo assim, não escapou do sufoco.

Fiquei dando cambalhotas na água, tentando subir pela cordinha. Eu poderia ter morrido. E agora tenho um filho pequeno... não sei se quero fazer isso de novo Nicolas Cage

The Surfer

Com direção de Lorcan Finnegan, o longa acompanha a jornada de um homem que retorna à praia de sua infância e entra em conflito com um grupo local de surfistas - situação que o leva a uma espiral de insanidade.

Embora o foco não seja exatamente a performance nas ondas, o filme entrega sequências aquáticas de tirar o fôlego — literalmente, no caso de Cage.