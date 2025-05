Dos games ao surfe: quem é o chefão da WSL que tenta revolucionar o Mundial

Você sabe quem está por trás das mudanças mais recentes e bombásticas do surfe competitivo? O nome dele é Ryan Crosby, o CEO da World Surf League — e o responsável por colocar o Mundial de Surfe (CT) de cabeça para baixo.

Com um currículo que passa por gigantes como Riot Games, Hulu, Xbox, Call of Duty e até Netflix, Crosby assumiu o comando da WSL em maio de 2024. Em menos de um ano no cargo, tomou decisões que já transformaram o futuro do Tour.

Foi ele quem puxou a fila das grandes mudanças: aumentou o calendário do CT em 2025, colocou Fiji como sede do Finals e anunciou um reforço no número de mulheres na elite. E, na última sexta-feira, soltou a bomba que sacudiu o surfe competitivo: a partir de 2026, o Mundial volta a ser decidido por pontos corridos, com Pipeline como palco da etapa final.