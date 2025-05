Mundial de Surfe: Filipe Toledo dá show na Austrália e volta a ser campeão

Na semifinal, foi a vez de enfrentar Alejo Muniz, amigo de longa data, em uma bateria marcada por uma nota 10 do bicampeão mundial após uma onda executada com perfeição.

Final impecável

Na decisão contra Julian Wilson, Filipe mostrou desde os primeiros minutos que estava pronto para mais um título. Com apenas três minutos de bateria, voou em um aéreo com rotação completa — sua marca registrada — e arrancou nota 8,33 dos juízes. O australiano respondeu na sequência com um aéreo semelhante, mas com menor grau de dificuldade: 8,10.

Filipe Toledo é campeão do Bonsoy Gold Coast Pro 2025 Imagem: Beatriz Ryder/WSL

A disputa seguiu acirrada. Julian seguiu pressionando com um aéreo seguido de uma batida forte, garantindo 7,73. Mas Filipinho foi ainda mais preciso: encontrou um tubo raro em Burleigh Heads e finalizou com uma manobra potente para somar 8,53 e retomar a liderança.

A confiança do brasileiro cresceu. Com o controle da prioridade, esperou pela melhor oportunidade e a aproveitou com maestria. Veio sua melhor onda da bateria: duas manobras potentes e nota 9,07, praticamente selando o título.