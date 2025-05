Surfe: Circuito brasileiro terá premiação recorde de R$ 500 mil por etapa

O principal circuito de surfe do Brasil está de volta - e com uma marca histórica. A temporada 2025 do Dream Tour começa entre os dias 13 e 19 de maio, em Porto de Galinhas (PE), com a maior premiação já oferecida em uma etapa nacional: meio milhão de reais.

Organizado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) em parceria com a Dream Factory, o campeonato abre o calendário em grande estilo na Praia do Borete, em Ipojuca, terra do atual campeão brasileiro Douglas Silva.

Premiação histórica

Em sua terceira temporada, o Dream Tour se consolida como o maior campeonato nacional de surfe do mundo, com estrutura profissional, visibilidade crescente e um novo patamar de valorização para os atletas.