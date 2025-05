Mundial de Surfe: Italo quebra prancha, é eliminado e pode perder liderança

Líder do ranking mundial, Italo Ferreira deu adeus precocemente à etapa da Gold Coast, realizada em Burleigh Heads, na Austrália. Em uma bateria marcada por imprevistos e frustração, o brasileiro acabou eliminado ainda no Round de 32 pelo veterano Julian Wilson — seu velho algoz no circuito — e agora pode perder a liderança do ranking.

O que aconteceu

Logo na primeira onda, com pouco mais de dois minutos de bateria, Italo arriscou um aéreo alto, caiu com força sobre a prancha e quebrou o equipamento.

Ele foi obrigado a sair do mar para buscar uma prancha reserva, perdendo cerca de cinco minutos preciosos — tempo considerável em uma disputa de apenas 30 minutos, ainda mais em um pico como Burleigh, onde a entrada é difícil por causa das pedras escorregadias.