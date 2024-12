LBF fecha parceria para dar bolsa de estudo a atletas, comissões e árbitros

A parceria já está em vigor e será ofertada durante toda a temporada de 2025.

Os conteúdos são estruturados em graduações, pós-graduações e até cursos livres — são mais de 80 opções de nível superior disponíveis. O programa conta com as seguintes instituições de ensino: UFBRA, UNIRIOS, IESB e a Central Idiomas.

Já as bolsas podem chegar a 80% de desconto na mensalidade e serão oferecidas em instituições com nota máxima no MEC.

Sabemos que a carreira no basquete tem um período determinado e é bastante oportuno que atletas e demais profissionais sigam buscando qualificação profissional. O Programa Atleta Graduado vem para atender essa preocupação e proporcionar a eles novos horizontes acadêmicos e profissionais, que inclusive podem se complementar com a carreira no basquete Valter Ferreira, presidente da LBF

Uma pesquisa com 52 atletas da LBF mostrou que só 15% têm ensino superior completo. O levantamento também mostrou que 77% das entrevistadas não estudavam, e mais de 90% delas gostariam de mudar este cenário.