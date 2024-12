F1: Hamilton 'lenda' e bebedeira de Norris; veja frases do GP de Abu Dhabi

Sabíamos desde o começo que eu estava saindo. Foi como em um relacionamento, quando você diz para a pessoa que está indo embora, mas vocês estão vivendo juntos por um ano inteiro. Muitos altos e baixos, mas nós terminamos em alta hoje.

Lewis Hamilton, sobre sua saída da Mercedes

Durante a corrida, Hamilton fez questão de agradecer à equipe pelo rádio. "Sonhamos sozinhos, mas acreditamos juntos. Obrigado por toda a coragem, determinação e por me apoiarem. O que começou em um voto de confiança, virou uma jornada para os livros de história. Fizemos tudo juntos e estou muito grato."

Promessa de bebedeira de Norris

Feliz pela conquista do Mundial de Construtores pela McLaren após 26 anos, Lando Norris elogiou o trabalho da equipe. "É um sentimento espetacular, não só para mim, mas pela equipe toda. A equipe fez um excelente trabalho esse ano, de onde a gente começou, de onde a gente terminou, com tanto orgulho, com a jornada espetacular. Foi perfeito esse ano para a gente."

E o piloto inglês prometeu que beberá com o diretor-executivo da McLaren, Zac Brown. "Eu e o Zac Brown vamos beber muito essa noite. Estou muito feliz por isso, nós vamos comemorar, é um momento histórico para a equipe, eles querem comemorar e eu quero comemorar com eles. Vai ser uma noite boa."

Arrependimento de Bottas

Sem pontuar pela Sauber em 2024, Valtteri Bottas se diz arrependido de ter ido para a equipe. "Se eu pudesse voltar três anos, teria ido para outro lugar."