Hamilton compara relação com a Mercedes: 'foi como terminar e morar juntos'

Ultrapassando seu colega de equipe George Russell na última volta, ele afirmou que foi preciso pilotar com "perfeição". "Ele estava dirigindo muito bem, obviamente ele começou muito mais à frente do que eu, então pegar os 14 segundos foi difícil. Ele estava dando boas voltas e foi preciso perfeição. Tive que juntar as melhores voltas que eu poderia fazer", disse ele.

Lewis Hamilton acena para torcida no GP de Abu Dhabi, a última prova pela Mercedes Imagem: Reprodução/Fórmula 1

Agradecendo a torcida e se ajoelhando perto do carro após o fim da corrida, Hamilton disse que quis "aproveitar o momento". "Em cada momento que tive no carro esta semana, eu sabia que era um dos últimos. Tem sido muito, muito, muito difícil. É difícil deixar ir. Acho que quando parei o carro eu só queria aproveitar o momento, porque é a última vez que vou pisar na Mercedes e representá-los. Foi a maior honra da minha vida, então ele [carro] impulsionou cada corrida, cada pole position, cada vitória que tivemos juntos e cada campeonato. Quando me ajoelhei ao lado dele, eu acho que foi apenas um agradecimento".

Rumo à Ferrari, o piloto diz ter feito "memórias incríveis" na Mercedes. "É impossível dizer uma [memória], penso nas vezes em que ganhamos campeonatos juntos, nas vezes em que nos vimos e comemoramos como uma equipe".

Durante a corrida, Hamilton fez questão de agradecer a equipe pelo rádio. "Sonhamos sozinhos, mas acreditamos juntos. Obrigado por toda a coragem, determinação e por me apoiarem. O que começou em um voto de confiança, virou uma jornada para os livros de história. Fizemos tudo juntos e estou muito grato".