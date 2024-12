Argentina se rende a Senna: 'Prepare-se para torcer por um brasileiro'

Colapinto está no aplicativo de Uber da Argentina

Carrinho do GPS de aplicativo em Buenos Aires é em formato de Fórmula 1 em homenagem ao piloto argentino Franco Colapinto Imagem: Reprodução / Uber Argentina

Colapinto tem feito tanto sucesso no país que até mesmo quando você pede um veículo por aplicativo na Argentina, há uma referência ao piloto. Isso porque ele é patrocinado pela empresa "Uber", que fez uma ação de marketing onde todos os carrinhos do GPS são em formato de Fórmula 1.

Natural de Pilar — mesma cidade onde o Botafogo ficou hospedado — o piloto tem um vasto currículo nas categorias de base, conquistando diversos títulos até chegar nas Fórmulas 3 e 2.

A efetivação para a Fórmula 1 aconteceu em agosto deste ano, substituindo Logan Sargeant na equipe Willians.

"Me recordo muito do Senna, vivi essa época. Estamos agora com o Colapinto, que pode chegar a ser parecido, inclusive até fisicamente. Estamos agora com isso, entusiasmados com o Colapinto. E Senna é um piloto extraordinário, extraordinário", disse Claudio Martínez.