O que aconteceu com o pedaço da orelha de Holyfield arrancado por Tyson

O pedaço de orelha tinha menos de dois centímetros e foi perdido pela equipe de Holyfield no caminho do hospital. O funcionário do hotel entregou a cartilagem ao estafe do lutador, que a colocou em um balde de gelo para preservá-la. No entanto, não se sabe o que aconteceu nessa locomoção, o atleta não teve a parte reinserida e acabou levando oito pontos no que restou de sua orelha.

Eu e o cirurgião plástico procuramos no meio do gelo e não conseguimos encontrar mais. Tim Hallmark, preparador físico de Holyfield

Era a orelha mesmo?

O paradeiro do pedaço de orelha também inspirou o livro "The Bite Fight: Tyson, Holyfield and the Night That Changed Boxing Forever". Nele, o jornalista George Willis afirma que o paramédico contratado para luta, Brian Rogers, guardou na ambulância um saco de plástico vermelho com o que se imaginava ser a orelha de Holyfield encontrada por Libonati, funcionário do local.

"Eu jamais olhei o que tinha dentro do saco, simplesmente peguei e guardei", disse o paramédico ao jornalista. O profissional de saúde deixou tanto Holyfield quanto o saco com o membro no Valley Hospital Medical Center, onde o lutador ficou aos cuidados do cirurgião plástico Julio Garcia. No entanto, o médico não encontrou a parte quando abriu o saco. "Ali havia um pedaço da pele, mas não da cartilagem", lamentou.

O saco com a pele de Holyfield teria sumido após o cirurgião tê-lo deixado aos cuidados da enfermagem para realizar os procedimentos pré-operatórios. "Garcia suspeita que ele deve ter sido jogado fora acidentalmente ou alguém pode ter levado intencionalmente", concluiu o jornalista.