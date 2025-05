Santos enfrenta Ceará com mudanças para tentar amenizar clima de tensão

Após três derrotas seguidas e na penúltima colocação do Brasileirão, o Santos conta com alterações nos três setores do time para enfrentar o Ceará nesta segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela oitava rodada do campeonato. O time nordestino tem sete pontos a mais do que o rival (11 a 4) e terminou a rodada anterior na sexta colocação.

Com desempenho ruim dentro de campo, a direção do Santos enfrenta a insatisfação da torcida, que no sábado realizou uma manifestação em frente ao CT do clube, questionando o presidente Marcelo Teixeira, o filho dele Marcelinho e o CEO Pedro Martins. Após o empate com o CRB na estreia da Copa do Brasil, no dia 1º de maio, torcedores já haviam entrado em confronto com policiais nos arredores da Vila Belmiro, no qual foram registrados explosões, correria e uso de gás lacrimogêneo.

Para tentar amenizar o momento tenso, o técnico do Santos, Cléber Xavier, deve escalar Aderlan na lateral direita no lugar do improvisado Luisão. O volante Gabriel Bontempo substitui João Schmidt, lesionado, e o atacante Tiquinho Soares deve deixar Deivid Washington no banco de reservas.