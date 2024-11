A luta da noite não é só entre Mike Tyson e Jake Paul

Tem quem conteste o resultado e acredite que Serrano merecia a vitória. No mesmo ano, as duas ganharam o prêmio de luta do ano pela revista americana Sports Illustrated.

Katie Taylor, o orgulho da Irlanda. A atleta de 38 anos é, desde 2019, campeã mundial do peso-leve. Não tem quem tire o título de sua cintura. Nos sete anos de carreira profissional, ela tem 23 vitórias e apenas uma derrota em 24 lutas. São 6 vitórias por nocaute. Dois anos depois do encontro épico com Serrano, Taylor acredita que está ainda mais pronta.

Eu estou mais experiente, estou rodeada dos melhores lutadores possíveis na academia. A cada luta que passa eu quero melhorar mais e mais

Amanda Serrano, o orgulho de Porto Rico. Dona de nove títulos mundiais em sete categorias diferentes, Serrano acumula uma lista extensa de troféus. Em 15 anos de carreira profissional, acumulou 47 vitórias - 31 delas por nocaute - e duas derrotas. Quando questionada pelo UOL sobre o que a faria ganhar de Taylor desta vez, ela foi firme: "Eu estou mais forte, estou pronta"

Rivalidade só no ringue

Taylor e Serrano entendem que têm um papel muito importante no desenvolvimento do boxe, principalmente no legado que deixam para as próximas gerações.