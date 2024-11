Mike Tyson x Jake Paul: onde assistir ao vivo e horário da luta

Jake Paul e Mike Tyson se enfrentam nesta sexta-feira (15), no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos. Esta será a luta principal do evento de boxe, com início às 22h (de Brasília).

A luta terá transmissão exclusiva da Netflix (streaming). A plataforma disponibilizará narração e transmissão em inglês.

Jake Paul possui dez vitórias na carreira, enquanto Tyson soma 50. O ídolo do boxe tem 44 nocautes, seis derrotas e duas lutas sem resultado.