F1: Chuva castiga Interlagos, e classificatório é adiado para domingo

Agora, a FIA está fazendo a verificação final sobre qual será o momento certo para organizar a classificação e traçar um plano para completar o dia, porque como vocês sabem é um grande evento e precisamos ter certeza de que podemos maximizar tudo, em todas as condições que possam ser aceitáveis, claro. Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1

O dilúvio em Interlagos começou cerca de 45 minutos antes do início da classificação para o GP — a corrida está marcada para este domingo (3), às 14h (de Brasília). Muitos raios e trovões atingiram a região, além de ventos fortes.

Por conta da intensidade da chuva em um curto período, muitas poças se formaram na pista. A equipe da organização passou cerca de 30 minutos tentando retirar a água acumulada, mas a garoa continuou, dificultando o escoamento total.

Uma das preocupações, que culminou no adiamento, são os pneus especiais para chuvas fortes. Por conta da tração, os pneus espirram muita água, o que prejudica a corrida.

O UOL apurou que a F1 queria manter a classificação para este sábado "por motivo de força maior", apesar de uma regra da FIA determinar ela aconteça em até 4h após o fim da sessão de Spint. "No segundo dia de corrida em pista, com início não inferior a três (3) horas, e não superior a quatro (4) horas após o final do Sprint", diz a regra da FIA. A Sprint deste sábado terminou por volta das 11h30.

A reportagem também apurou que não haverá reembolso do ingresso de sábado. Segundo a F1, como os ingressos são vendidos para os três dias, e a classificação vai acontecer de qualquer maneira no domingo, o dinheiro não será devolvido.