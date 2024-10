Ramon Dino lamenta 4º lugar no Mr. Olympia: 'Não foi o que a gente sonhava'

Ramon Dino lamentou o quarto lugar no Mr. Olympia após apresentar um desempenho abaixo do esperado.

Obrigado a todos que torceram. Infelizmente não foi o que a gente sonhava, o que a gente queria, que era o top 1, mas a gente ainda está nas cabeças

O que aconteceu

Dino se disse orgulhoso de seu desempenho e viu evolução no trabalho realizado. "Estou muito orgulhoso de estar ali entre as cabeças, a gente fez o trabalho mais do que 100%, então é por isso que estou muito feliz e orgulhoso, porque a gente conseguiu trazer a evolução que eles pediram".