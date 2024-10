CBum é campeão do Mr. Olympia e anuncia aposentadoria; Ramon fica em 4º

Ramon Dino, principal atleta brasileiro no cenário, teve problemas nas prévias e chegou às finais longe da condição ideal.

Com o desempenho abaixo do esperado, foi o 4º colocado. Ramon chegou a disputar com CBum nos anos anteriores e foi segundo lugar em 2022 e 2023,

Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski, ambos da Alemanha, completaram o pódio do Mr. Olympia 2024.

O título rendeu 50 mil dólares - R$280 mil - a CBum. Ramon levou 7 mil dólares - R$ 39 mil - com o 4º lugar.