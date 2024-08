Mãe de boxeadora argelina fala pela 1ª vez após ouro: 'Minha filha é amada'

A polêmica sobre Imane ganhou força quando ela venceu Angela Carini. A atleta italiana desistiu da luta após 46 segundos, depois de levar golpes na altura do nariz.

Outra lutadora lida com a polêmica quanto ao teste de gênero feito pela IBA: a taiwanesa Lin Yu-ting, que também ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. A IBA não explica em seu site o método do teste, que diz ser "confidencial", mas afirma que elas "têm vantagens comparadas com as outras competidoras".

O porta-voz do COI explicou por que um teste de testosterona não é adequado. "O teste de testosterona não é um teste perfeito. Muitas mulheres podem ter níveis de testosterona iguais ou semelhantes aos dos homens, embora ainda sejam mulheres", disse Mark Adams, porta-voz do COI, sobre o caso.

O COI diz que a IBA, que organizou o Campeonato Mundial, não é mais um órgão reconhecido como competente pelo comitê desde 2023. Um documento oficial cita que a organização de boxe apresentou falhas recorrentes relacionadas à integridade e transparência da associação, que foi acusada de manipulação de resultados e corrupção. Não há qualquer confirmação que Imane Khelif não seja uma mulher cisgênero.