Maringá x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O Atlético-MG viaja para encarar o Maringá-PR, nesta terça-feira. O duelo, válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, no Paraná.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do Amazon Prime Video.

O Maringá já eliminou uma equipe da Série A na competição. Na primeira fase, os paranaenses passaram pelo Juventude.