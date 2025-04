Filipe Ferraz, técnico do Cruzeiro, analisa final da Superliga masculina: "Não tem favorito"

No próximo domingo, dia 4, Filipe viverá a experiência de pisar novamente no Ibirapuera, dessa vez como técnico do time mineiro.

"Foi uma vitória emblemática contra um timaço que o Sesi tinha, e o Cruzeiro se sagrando mais uma vez campeão. Foi a minha primeira experiência jogando no Ibirapuera. Me recordo direitinho da preparação, dos dias de treino, da atenção. Mas foi muito emocionante e uma lembrança muito positiva", afirmou Filipe, que buscará o seu décimo título de Superliga, o terceiro como técnico.

"Já fui coroado esse ano com a temporada e ficarei muito feliz, é claro, se vier essa conquista de mais um título. Mas a gente sabe que o caminho é árduo, uma batalha duríssima, e estamos preparados para enfrentá-la. Temos que entrar em quadra para fazer o nosso melhor, com alegria e com vontade. Vou desfrutar bastante dessa semana, de estar disputando mais uma final. Quantos gostariam de estar aqui nesse momento?", ressaltou.

"Não tem favorito"

Na fase classificatória da Superliga, o Vôlei Renata ganhou os dois jogos contra o Cruzeiro. No primeiro turno por 3 sets a 2, em Belo Horizonte, em novembro. No returno por 3 a 0, em Belém, em fevereiro.

"O Campinas tem jogadores talentosíssimos, que compõem seleções tanto no Brasil, quanto fora, como o Bruno Lima, excelente oposto, um cara que dá uma estabilidade, uma segurança para o time. Assim como os outros atletas, o Adriano, o Borges, o próprio Bruninho, o Judson, todos de seleção brasileira, o líbero Lukinha, que esteve conosco e eu tenho uma admiração enorme por ele. É um time com muita agressividade no saque, e a gente espera poder segurar o máximo possível e fazer o nosso jogo. Será uma final muito bem estudada e muito bem jogada", analisou Filipe.