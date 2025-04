Corinthians divulga informações da venda de ingressos para jogo contra o Internacional pelo Brasileirão

Todos os ingressos podem ser adquiridos através do site https://www.fieltorcedor.com.br.

Antes do compromisso, o Timão tem mais um duelo pela frente. Nesta quarta, a equipe do estreante Dorival Júnior visita o Novorizontino, no Jorjão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Confira a ordem de abertura das vendas para o jogo entre Corinthians e Internacional

Não Pagantes e PCDs : 28/04 (segunda-feira), às 15h;



Proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor: 29/04 (terça-feira), às 11h;