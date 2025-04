São Paulo se movimenta nos bastidores por renovação de Lucas Ferreira; entenda

Em relação aos clubes estrangeiros, o São Paulo está bem resguardado, uma vez que a multa rescisória para o mercado internacional é superior a R$ 400 milhões.

A diretoria do São Paulo já está em contato com os agentes de Lucas Ferreira e crê que não terá de lidar com uma verdadeira novela para manter uma de suas maiores promessas no elenco comandado por Luis Zubeldía. O treinador, aliás, tem se rendido cada vez mais ao futebol do meia-atacante.

Lucas Ferreira soma 11 jogos pelo time profissional do São Paulo, quatro deles como titular. Ele começou jogando, inclusive, nas partidas contra o Alianza Lima, do Peru, e Libertad, do Paraguai, ambas válidas pela Copa Libertadores, o que reforça a confiança do técnico Luis Zubeldía em seu futebol.

Foi dos pés de Lucas Ferreira, aliás, que saiu o primeiro gol do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, fora de casa, na última semana, em um confronto direto pela liderança do Grupo D da Libertadores.