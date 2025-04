Presidente da Fifa anuncia jogo em homenagem ao Papa Francisco

A Fifa decidiu organizar um jogo em memória ao Papa Francisco, que faleceu recentemente aos 88 anos. A ideia é reunir crianças e lendas do futebol no evento, segundo revelou Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol.

"No nosso último encontro com o Papa, em fevereiro, nós falamos sobre a organização de uma partida este ano para unir a sua paixão por este esporte e a ligação com os jovens", comentou Infantino neste sábado, em entrevista à emissora Sky TG24.