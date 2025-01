João Fonseca irá enfrentar Ugo Humbert na abertura de Brasil x França pela Davis

A equipe brasileira de tênis conheceu a ordem dos duelos do confronto diante da França, pela Copa Davis 2025. Sensação do circuito da ATP, João Fonseca (número 99 do mundo) será o primeiro a entrar em quadra contra Ugo Humbert, número 15 do ranking. O jogo será realizado neste sábado, às 10h30 (de Brasília).

"É uma oportunidade de representar e honrar o Brasil. Para mim, é sensacional fazer parte disso e queremos colocar o nosso tênis entre os principais do mundo, assim como no ano passado. Estamos trabalhando para isso e temos um time muito confiante", destacou João Fonseca.

Na sequência, Thiago Wild encara outra pedreira no piso sintético coberto de Orléans. O brasileiro ? 76º do mundo ? joga contra Arthur Fils, 19º do ranking.