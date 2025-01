Abel Ferreira presenteia Klopp com garrafa de vinho especial

Já no Allianz Parque, Klopp foi recepcionado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, de quem recebeu uma camisa do clube, personalizada. Em um dos camarotes do Allianz, o dirigente recebeu carinho de alguns torcedores e retribuiu com acenos, além de ter tirado foto com um torcedor, que subiu até o local para pedir o registro.

De acordo com a programação do Bragantino, Jurgen Klopp irá ao CT do Bragantino, em Atibaia, na quinta-feira. Lá, conhecerá as estruturas do time e deve conversar com o técnico Fernando Seabra. Já na sexta-feira, ele deve estar no Nabi Chedid para assistir ao jogo do Massa Bruta com o Novorizontino, pela sexta rodada do Paulistão.