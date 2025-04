Memphis cala críticos com atuação de gala, mas vira dúvida em semana tensa

Se no meio da semana Memphis Depay começou a conhecer a corneta do torcedor corintiano após a derruba para o Huracán (ARG), não demorou um jogo para o holandês calar os críticos com uma atuação de gala. A principal esperança corintiana, porém, se tornou dúvida para os próximos jogos após o duelo.

O que aconteceu

O holandês acabou com o jogo na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco. Ele marcou um gol, deu assistência para outro e ainda era quem estava na jogada que terminou com o gol contra.

Não fosse a atuação questionável do VAR, Memphis teria participado diretamente de cinco gols na partida. Ele deu passe para Matheus Bidu marcar na segunda etapa, mas o lance foi invalidado por falta. Depois, recebeu do próprio Bidu e marcou mais um, mas o VAR acusou posição de impedimento na origem do lance.