Vitória x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

O Vitória chega para o confronto enfrentando um jejum de quatro partidas sem vencer. O último triunfo foi diante do Sport, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. De lá para cá, foram três empates e uma derrota, diante do Juventude na primeira rodada do Brasileirão, no último sábado. Depois disso, na quarta-feira passada, a equipe baiana decepcionou sua torcida ao ficar no empate contra o Universidad de Quito-EQU, na estreia na Copa Sul-Americana, no Barradão.

O histórico recente deste confronto com o Vitória como mandante é altamente favorável ao Flamengo, que venceu quatro das últimas cinco partidas, além de um empate. O último triunfo do Vitória sobre o Flamengo no Barradão aconteceu no Brasileirão de 2013, por 4 a 2.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA-BA X FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: Domingo, 6 de abril de 2025