Vale Tudo na TV coincide com as mesmas crises éticas do Brasil e do futebol

A reportagem de Allan de Abreu, da revista Piauí, publicada na última sexta-feira, expõe a CBF como um aparelho do que há de pior em Brasília. Sua sede é no Rio. Seu controle, no Distrito Federal. Não se trata de disputa ideológica, direita ou esquerda. Tudo é fisiológico. Até a educação, maior dívida deste país com seu povo, tornou-se um grande negócio. Não se transfere conhecimento, vendem-se certificados.

A palavra "Centrão" explodiu pela primeira vez no noticiário durante o Congresso Constituinte, entre 1987 e 1988. Na mesma época, a primeira versão da novela Vale Tudo estava no ar. Os capítulos com a podridão das negociatas de Marco Aurélio, a falta de ética de Odete Roitman e de caráter de Maria de Fátima entravam na sala de sua casa ao mesmo tempo em que Ulisses Guimarães comemorava a Constituição Cidadã.

"Brasil, mostra tua cara, quero ver que paga para a gente ficar assim!"