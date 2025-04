Verstappen vence GP do Japão de Fórmula 1; Bortoleto termina em 19º

A largada

Dono da pole position no treino classificatório, Verstappen, que não vencia desde dezembro do ano passado, fez valer a posição e assegurou a ponta desde o início, sem preocupações. Já Bortoleto não fez boa largada. O brasileiro, que partiu do 17º lugar, perdeu posições e caiu para último.

Verstappen e Norris nos boxes