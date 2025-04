Coronado agrada, mas Bidon rouba a cena e ganha pontos no Corinthians

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz fez algumas mudanças na escalação e gostou do que viu.

No meio, Igor Coronado recebeu uma chance entre os titulares pela primeira vez desde o final de fevereiro. O jogador de 32 anos, que se recuperou de lesão no tendão do músculo adutor da perna direita recentemente, agradou à comissão. Ele atuou por cerca de 75 minutos.

"Fez um grande jogo, estamos contentes. Ele se machucou pós-Guarani, não podemos perder mais ninguém. O tempo das viagens e nós não podemos perder mais ninguém. Ele teve algo no tendão. Queríamos usar todos, mas leva um processo para o jogador possa fazer e jogar 70 minutos. Fez um grande jogo e é um jogador muito importante para nós. Ele encontrou espaços entre linhas e estamos contentes por Igor. Somamos mais um ao grupo, estamos contentes", disse o auxiliar Emiliano Díaz.