Porto x Benfica: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Português

Empatado com o líder Sporting, com 65 pontos, o Benfica busca uma vitória para não se distanciar da briga pelo título da liga. Enquanto o Porto, terceiro colocado com 56 pontos, sonha com os três pontos para se aproximar do rival na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

POSIÇÕES NA TABELA



Porto - 56 pontos em 27 jogos - 3º colocado