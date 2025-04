Richard Ríos lidera quatro estatísticas defensivas do Palmeiras no ano

Richard Ríos pelo @Palmeiras em 2025:



⚔️ 16 jogos (13 titular)

⚽ 3 gols (3 abriram vantagem!)

👟 40 finalizações (2º do time)

↗️ 72% acerto no passe longo (1º do time!)

🦾 76 bolas recuperadas (1º do time!)

💪 110 duelos ganhos (1º do time!)

🆚 42 desarmes (1º do time!)

⤴️ 22… pic.twitter.com/AYGDoGg0gA -- Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 4, 2025

Com esse desempenho, Ríos se consolida como peça-chave no esquema tático do técnico Abel Ferreira. Contratado em 2023 junto ao Guarani, o atleta rapidamente se adaptou ao futebol brasileiro e tem se destacado tanto ofensiva quanto defensivamente.

Na partida contra o Sporting Cristal, além de Ríos, Estêvão e Piquerez também balançaram as redes para o Palmeiras. Com esse resultado, o Verdão ocupa a vice-liderança do Grupo G, com três pontos, atrás do Cerro Porteño, que venceu o Bolívar por 4 a 2.

O Alviverde volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. As duas equipes empataram na primeira rodada e têm um ponto somado.